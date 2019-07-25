Gündem Diyarbakırda etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı

Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
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Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu Agit Soro kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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