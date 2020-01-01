Gündem Diyarbakırda evinde enkaz altında kalarak öldü 3 gün sonra fark edildi
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Diyarbakır'da evinde enkaz altında kalarak öldü: 3 gün sonra fark edildi

Diyarbakır'da evinde enkaz altında kalarak öldü: 3 gün sonra fark edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yalnız oturduğu evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 77 yaşındaki Yaşar Kızıl, yaşamını yitirdi. Kızıl'ın cansız bedeni komşuları tarafından 3 gün sonra bulundu.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ergani ilçe merkezindeki Kemalliye Mahallesi'nde oturan tapu kadastro müdürlüğünden emekli olan Yaşar Kızıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Komşuları, evin çöktüğünü, Kızıl'ın da enkazın altında kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kontrolde Kızıl'ın 3 gün önce öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Kızıl'ın cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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