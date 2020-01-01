Diyarbakır'da evinde enkaz altında kalarak öldü: 3 gün sonra fark edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ergani ilçe merkezindeki Kemalliye Mahallesi'nde oturan tapu kadastro müdürlüğünden emekli olan Yaşar Kızıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Komşuları, evin çöktüğünü, Kızıl'ın da enkazın altında kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kontrolde Kızıl'ın 3 gün önce öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Kızıl'ın cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.