Gündem Diyarbakırda eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı Patlayıcılar toprağa gömülü bulundu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı: Patlayıcılar toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmatlar ele geçirildi. Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklanırken diğer 6 kişi serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da eylem arayışındaki teröristler yakalandı.
Diyarbakır'da eylem arayışındaki teröristler yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı.

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMAT BULUNDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bismil ilçesinde nehir kenarında toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı madde, 1 alıcı- verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 46 adet 9x19 çapında mermi, 8 adet 7x65 çapında mermi, 30 kurusıkı tabanca mermisi, 1 hafıza kartı ele geçirildi.

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti.

EYLEM ARAYIŞI İÇİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

  • Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2’si, tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti

DHA
Diyarbakır'da 5 kilo patlayıcı ele geçti
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