Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette bir aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette bir aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar, 6 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 11:32 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 11:56 AA