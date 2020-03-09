Gündem Diyarbakırda HDP önündeki nöbette bir aile daha evladına kavuştu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar, 6 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

Haber Merkezi AA
​Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Naime Dalmış, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 6 yıllık özlemin ardından sarıldı.
​Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Naime Dalmış, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 6 yıllık özlemin ardından sarıldı.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

PKK'da çözülme devam ediyor: Bir anne daha 5 yıl sonra evladına kavuştu
OYNAT 00:59
PKK'da çözülme devam ediyor: Bir anne daha 5 yıl sonra evladına kavuştu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür 'Evlat nöbeti' tutan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar, 5 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Kızına sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü.

Evladına kavuşan aile sayısı 13'e yükseldi

  • Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.
AA
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Naime Dalmış, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 6 yıllık özlemin ardından sarıldı.

Diyarbakır'da HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu: Ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi
GÜNDEM
Diyarbakır'da HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu: Ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi

AA
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Naime Dalmış, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 6 yıllık özlemin ardından sarıldı.
  • Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

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