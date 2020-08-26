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DİYARBAKIR TÜRKİYE

Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı: Vatandaşlar aktarlara koştu

Koronavirüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar, vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi. Koronavirüsten korunmak için aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar, taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi, bal, arı sütü gibi ürünlere yoğun talep göstermeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Pandemiden dolayı Diyarbakır’da bitkisel ürünlere talep arttı.
Pandemiden dolayı Diyarbakır’da bitkisel ürünlere talep arttı.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), vatandaşları bitkisel ilaçların tüketimine yöneltti. Türkiye’de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da da vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ilaçla tüketmeye başladı. Kentin asırlık aktarcısı Kör Yusuf işletmecisi Süleyman Onur, pandemiden dolayı Diyarbakır’da bitkisel ürünlere talebin arttığını söyledi.

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"Koronaya karşı bağışıklık tedavisinin bir kısmı bitkisel ilaçlarda"


  • Dükkanlarının yaklaşık 128 yıl önce kurulduğunu ve yaklaşık 80 yıldır da kendi ailesinin işlettiğini aktaran Onur, "Keçi boynuzu, andız pekmezi, zencefil, zerdeçal, çemen, karanfil gibi karışımlar hazırlıyoruz. Bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için arı sütü, polen, bal, propolis gibi karışım yapıyoruz. Her iki karışımda da akciğer, karaciğer temizleyici ve bağışıklık sistemini en üst seviyeye çıkartıcı özellikleri var. Bununla birlikte yine kışın kullanılan Hacı Naide çayı dediğimiz, ıhlamur, tarçın, zencefil, karanfil, ekşi çay, kuşburnu dediğimiz malzemeden kullandırıyoruz. Bilindiği gibi bütün hastalıklarda yüzde 80, yüzde 90 bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman direnç artar. İl dışından da yoğun sipariş alıyoruz" dedi.

İHA

Vatandaşlardan Murat Şefik Küçükbayrak, alternatif tıbbın faydalarına inanan biri olduğunu, özellikle polen, bal, zencefil, zerdeçal tükettiğini söyledi.

Evde çocuklarının bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için bitkisel ilaçlara başvurduklarını dile getiren Küçükbayrak, "Koronavirüs ile ilgili henüz bir ilaç yok piyasada. İlaçların ham maddesi bitkide olan bir şey. Ham maddesi zaten burada. Biz de doğal olarak bitkisel ilaçlara yöneliyoruz" diye konuştu.

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Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı.
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Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.
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'YÜZDE 50 TALEP ARTTI' <br> <br> 35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek, Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı diye konuştu.
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'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA' <br> <br> 20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş ise, Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var dedi.
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Eren Yeşilot ise, ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek, Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz diye konuştu.
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'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN' <br> <br> Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şeref Kökçü de, Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz dedi.
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Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Samsun'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.


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