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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da narkoterör operasyonunda rekor uyuşturucu ele geçirildi - Diyarbakır haber

Diyarbakır'da narkoterör operasyonunda rekor uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklama, "Ele geçirilen kenevir, 2020 yılı mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen kenevirler
Ele geçirilen kenevirler

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Birlik, Tepe ve Budak köyleri kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

AA
Sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada 710 bin kök Hint keneviri ile 2 bin 620 metre uzunluğunda su hortumu/borusu, çanta tipi jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu, 75 metre çelik halat bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ele geçirilen kenevir, 2020 yılı mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesinde kenevir tarlasında suçüstü yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır."

AA
Sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar

Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

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