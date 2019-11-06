Gündem Diyarbakırda okul servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır Hani ilçesinde okul servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da okul servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen 176 kilo uyuşturucuyla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen 176 kilo uyuşturucuyla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğindne yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasında, Hani ilçesinde ikamet eden bir kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, dikkat çekmemek ve kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracıyla metropollere sevk edeceği bilgisine ulaşıldı.

AA

Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış
GÜNDEM
Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış

Bunun üzerine yapılan fiziki takipte şüpheli M.O'nun, uyuşturucuyu ilçe girişinde S.T. ve S.Ç. ile öğrenci servis minibüsüne yüklediği tespit edildi.

Polis bile şaştı: Araç kumandası görünümlü yapmışlar
GÜNDEM
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AA

Yüklemenin ardından yola çıkan aracı durduran ekipler, satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar buldu.

AA

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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