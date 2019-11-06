Diyarbakır'da okul servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğindne yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasında, Hani ilçesinde ikamet eden bir kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, dikkat çekmemek ve kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracıyla metropollere sevk edeceği bilgisine ulaşıldı.

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GÜNDEM Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış

Bunun üzerine yapılan fiziki takipte şüpheli M.O'nun, uyuşturucuyu ilçe girişinde S.T. ve S.Ç. ile öğrenci servis minibüsüne yüklediği tespit edildi.

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Yüklemenin ardından yola çıkan aracı durduran ekipler, satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar buldu.

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Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.