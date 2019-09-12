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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı: 4 şehit, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristlerce tuzaklaklanan patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Diyarbakır Valiliği, saldırıda 4 vatandaşımızın şehit düştüğünü, 13 kişininse yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Haber Merkezi IHA
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır Valiliğince, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi.

Hain pusu!

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasındaPKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

4 şehit, 13 yaralı

  • Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan saldırıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

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