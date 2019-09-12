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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı: 7 şehit, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristlerce tuzaklaklanan patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda 7 vatandaşımızın şehit düştü, 13 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu arayarak meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Öksüz ve yetim olduğu öğrenilen Ömer Yıldız ve Abit Yıldız kardeşlerin hain saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırının yaşandığı bölgeye gidiyor.

Haber Merkezi IHA
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır Valiliğince, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı açıklandı.

Hain pusu!

Köylüleri taşıyan araç

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

7 şehit, 13 yaralı

  • Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan saldırıyla ilgili bilgi aldı

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan Erdoğan, şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek; şehitler için Allah’tan rahmet diledi, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

7 şehitten 2'si kardeş

  • Ömer Yıldız ve Abit Yıldız hain saldırıda şehit oldu.
  • ***
  • Ömer Yıldız ve Abit Yıldız hain saldırıda şehit oldu.
  • 6 çocuklu ailede anne ve babalarını yıllar önce kaybeden Ömer ve Abit Yıldız, küçük yaştan itibaren yetim kardeşlerine bakabilmek adına çalışmaya başlamıştı.

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