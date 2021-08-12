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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da ormanı yakmaya çalışan 4 çocuk tutuklandı

Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı’nı yakmaya çalışan 4 çocuk tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da ormanı yakmaya çalışan 4 çocuk tutuklandı
Ormanlık alanı yakmaya kalkışan çocuklar

Diyarbakır’da 9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalışmıştı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

İHA

Cezaevine gönderildiler

Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3’nü olay yerinde suçüstü yakalamış, çalışmalar neticesinde 4’üncü şüpheli ise saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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