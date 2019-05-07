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Gündem Diyarbakırda PKKya darbe 3 sığınak imha edildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'ya darbe: 3 sığınak imha edildi, 550 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe: 3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan, "Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 Operasyonu" sona erdi. Operasyonda teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 550 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklar bulundu.
Güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklar bulundu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 550 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde gizlenen uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 5 Mayıs Pazar günü saat 23.00'ten itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 Operasyonu"nun dün saat 24.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu operasyonel faaliyette arazide birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edilerek yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerce kullanılan, biri 150 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde, 2'si de değişik ebatlarda olmak üzere toplam 3 kış sığınağının belirlenmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

PKK'lı teröristlerce kullanılan gözetleme kulesi.

2 gözetleme yeri tespit edildi

  • Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve jelikan bidonlar içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, makineli silah, antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 20 elektrikli fünye, 2 alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, 13 pil, büyük tüp ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği, teröristlerin kullandığı 2 gözetleme yerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da PKK'ya darbe: 3 sığınak imha edildi
FOTOĞRAF 11
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 550 kilogram esrar ele geçirildi.
Title
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde gizlenen uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 5 Mayıs Pazar günü saat 23.00'ten itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 Operasyonunun dün saat 24.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Title
Söz konusu operasyonel faaliyette arazide birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edilerek yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerce kullanılan, biri 150 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde, 2'si de değişik ebatlarda olmak üzere toplam 3 kış sığınağının belirlenmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Title
Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve jelikan bidonlar içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, makineli silah, antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 20 elektrikli fünye, 2 alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, 13 pil, büyük tüp ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği, teröristlerin kullandığı 2 gözetleme yerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği kaydedildi.
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Diyarbakır'da PKK'ya darbe: 3 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 550 kilogram esrar ele geçirildi.

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