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POLİTİKA

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Sekiz polis yaralandı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz polis yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Diyarbakırda polis servis aracına bombalı saldırı: Sekiz polis yaralandı
Diyarbakır'da bombalı saldırı

Diyarbakır Mardin karayolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

İHA

Patlamanın kent genelinde de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

İHA

Sekiz polis yaralı

Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz polis yaralandı.

DHA

İki kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

AA

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