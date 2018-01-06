Diyarbakır'da 'POS cihazı tefecileri'ne operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 işyerinde POS cihazıyla tefecilik yapıldığını tespit etti.
Eş zamanlı olarak 3 adrese düzenlenen operasyonda, işyerlerinde 10 POS cihazı ve 45 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili Ç.K, M.A.Ç, V.Z, M.G, F.G. ve R.A. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam sürüyor.
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