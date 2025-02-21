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Diyarbakır'da sahipsiz köpek dehşeti: Talihsiz adamın bacağına 25 dikiş atıldı

Diyarbakır'da sahipsiz köpek dehşeti: Talihsiz adamın bacağına 25 dikiş atıldı

17:2621/02/2025, الجمعة
DHA
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Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evine giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Nurettin Tan (77), yaralandı. Tan'ın bacağına 25 dikiş atıldı.

Diyarbakır’da sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 77 yaşındaki Nurettin Tan, yaralandı.


Olay, 19 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Dokuzçeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Tan, evine gittiği sırada sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Nurettin Tan'ın bağırması üzerine çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tan'ın bacağına 25 dikiş atıldı.


Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.






#Diyarbakır
#sahipsiz köpek
#saldırı

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