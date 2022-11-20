Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları 'Büyük Aile Buluşması' düzenledi: Ahlaki değerler kırmızı çizgimizdir

"Aile toplumun, insanlığın temelidir" sloganıyla merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, "Aileni, neslini koru", "Çocuk haczi insanlık suçu","Hanımlarınız size Allah'ın emanetidir" yazılı dövizler taşıdı.

Buradan tekbirler eşliğinde Dağkapı Meydanı'na yürüyen grup adına açıklama yapan Aile Meclisi Genel Başkanı Adem Çevik, toplumun ahlakını bozan kişilerin sadece aileye karşı değil, insanlığa karşı da savaştığını söyledi.

AA

İnternet sitelerinin ya da bazı dernek ve vakıfların kapatılmasının yetmeyeceğini belirten Çevik, aileyi yıkanların kamu kurumlarında görev alamaması gerektiğini ifade etti.

AA

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ise bir araya gelmelerindeki amacın, ailelere, gençlere, çocuklara ve birçok değere yapılan her türlü bozguncu ve sapkın saldırılara karşı olduklarını tek bir ağızdan haykırmak olduğunu belirtti.

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AA

Elçi, "Gençlerimizin ahlakını bozmak, ailelerimizin dini ve geleneksel yapısını tahrip etmek için çalışan bozuk zihniyetli güruha karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermek için burada toplandık. İslam medeniyetinin varisleri olarak ailemizi, neslimizi, ahlak ve maneviyatımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedef alan kökü ister dışarıda, isterse içerde olsun, tüm fitne, fesat unsurlara karşı mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü ailemiz, çocuklarımız, dini ve ahlaki değerlerimiz kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.