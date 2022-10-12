Gündem Diyarbakırda Sondaj operasyonu 70 ton varil petrol ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi

Diyarbakır Asayiş Şube Ekipleri, boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütünü 2 aylık takip neticesinde çökertti. Düzenlenen operasyon neticesinde 16 örgüt üyesi göz altına alındı. Sondaj operasyonu kapsamında örgütün depoladığı yaklaşık 70 ton varil petrol ele geçirildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Diyarbakırda Sondaj operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi
70 ton varil petrol ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

İKİ AY TAKİP EDİLDİLER

Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara naklettiler. Dikkat çekmemek için ağaçlık alanda depolama alanı kurdular.

MÜHENDİSLER FARK ETTİ

Diyarbakır'daki petrol kuyularından çıkarılan petrol özel bir şirkete boru hatları vasıtasıyla tesiste toplanıyordu. Arıtma tesisindeki mühendisler basınçtaki değişikliği fark edince ortaya çıktı.

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu
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Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Uyuşturucuyu aracın tavan lambasına gizleyen torbacılar yakalandı
OYNAT 00:33
Uyuşturucuyu aracın tavan lambasına gizleyen torbacılar yakalandı
Kars'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, otomobilin tavan lambasındaki zuladan 453,76 gram metamfetamin çıkardı. Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Biri çocuk dört yaralı var
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Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.
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Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.
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Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
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Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.
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İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, \"Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğal gazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız.\" dedi.
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Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı.
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Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, \"Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var.\" diye konuştu.
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Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Biri çocuk dört yaralı var
Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.


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