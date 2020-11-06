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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmene gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
OYNAT 01:31
Gaziantep'te terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Mahallesi 4'üncü sokakta bir evde kaldığını belirledi.Özel harekat ve çevik kuvvet şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, evin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.Bomba arama köpeği "Cadı" ile adreste arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Parmak izinden tespit edildiler

Şüphelilerin, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, PKK terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edildi.

İstanbul’da PKK yapılanmasına darbe: 7 terörist paketlendi
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İstanbul’da PKK yapılanmasına darbe: 7 terörist paketlendi

Okullarda aramalar sürüyor

Yakalama kararı verilen 29 kişiden 26'sı gözaltına alındığı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Okullarda yapılan aramaların da devam ettiği öğrenildi.

İzmir merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı
OYNAT 00:30
İzmir merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 7 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kınık ilçesinde bir dernek ile İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 DHKP-C üyesi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
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