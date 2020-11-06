Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmene gözaltı

İzmir merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı

İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 7 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kınık ilçesinde bir dernek ile İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 DHKP-C üyesi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.