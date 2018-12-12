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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör operasyonu: 35 gözaltı - Son dakika haberleri

Diyarbakır'da terör operasyonu: 35 gözaltı

Diyarbakır’da HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı.

AA
Polisler, HDP il binasına operasyon düzenledi.
Polisler, HDP il binasına operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek bahanesiyle terör örgütünün talimatı doğrultusunda HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

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