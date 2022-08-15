Gündem Diyarbakırda üç ayrı noktadaki orman yangını üç saatte söndürüldü
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da üç ayrı noktadaki orman yangını üç saatte söndürüldü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin üç saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Kırsal Dere, Baysu ve Konak mahallerindeki üç farklı noktada, saat 02.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda üç ayrı noktadaki orman yangını üç saatte söndürüldü
Diyarbakır'da yangın.

İhbarla noktalara çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üç saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

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