Diyarbakır'da üç ayrı noktadaki orman yangını üç saatte söndürüldü

İhbarla noktalara çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üç saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.
İhbarla noktalara çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üç saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.
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