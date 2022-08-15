Diyarbakır'da üç ayrı noktadaki orman yangını üç saatte söndürüldü Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin üç saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Kırsal Dere, Baysu ve Konak mahallerindeki üç farklı noktada, saat 02.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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