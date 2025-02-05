Diyarbakır'da usulsüz fiyat artışına 12 milyon TL ceza

Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Denetimleri titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, günlük en az 7 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2024 yılında 2 bin 95 firma ve 29 bin 833 ürün incelenmiş, usulsüz fiyat artışlarına ilişkin bilgi ve belgeler Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yalnızca cafelere 8 milyon TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca 6 bin 960 firma ve 61 bin 913 ürün üzerinde yapılan fiyat etiketi denetimleri neticesinde 4 milyon 951 bin 472 TL idari para cezası Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kesilmiştir.