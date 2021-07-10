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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır annelerini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği Türkan Mutlu'nun videosunu paylaştı. Görüntülerde anne Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik belki Türkiye'de bu kadar anne ağlamazdı. Bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar." dedi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakırdaki evlat nöbetindeki anne Türkan Mutludan Cumhurbaşkanı Erdoğana: Senin sayende bu gücü buluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Türkan Mutlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaretinde kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı.

"Bu gücü 30 sene önce görseydik, bu kadar anne ağlamazdı"

Görüntülerde Mutlu, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Kızı Ceylan'ın acısını 8 senedir yaşadığını belirten Mutlu, "Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbakır annelerininki timsah gözyaşı.' Allah aşkına burada hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döküyor? Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın. Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok. Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki anneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz
OYNAT 01:24
Evlat nöbetindeki anneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz
Bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde, 'Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de.' dedi.

"Kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum"

Diyarbakır'da 2 senedir eylem yaptıklarını ancak 7 senedir Diyarbakır'a geldiğini belirten Mutlu, sağlığının olumsuz etkilendiğini, ayakta en fazla 10 dakika durabildiğini söyledi.

Mutlu, "Ben kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Ben tek başıma dağa kadar gittim. Çocuğumu bir dakika görmek için bile bana annelik hakkımı tanımadılar. Benim Ceylan'ım ceylan gibiydi. Onu ve bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar." dedi.

Altun: "Bu yürekli kadınlarla herkes tanışmalı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız, çocuklarını yeniden görmek için 689 gündür protesto düzenleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir." mesajına yer verdi.

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