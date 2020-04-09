Gündem Diyarbakırdaki kalleş saldırının ardından geriye yetimler kaldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki kalleş saldırının ardından geriye yetimler kaldı

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki hain saldırı 5 kişiyi canından etti, 21 çocuğu da yetim bıraktı. Patlamada şehit düşenlerden biri Burhan Tanrıkulu oldu. 5 çocuk babasının evinde büyük bir acı yaşanıyor. Yas tutan eşi Fikriye Tanrıkulu, hayat arkadaşını kaybetmenin acısıyla ağlayıp, ağıt yakıyor.

Haber Merkezi İHA
Saldırıda ölenlerin evinde büyük yas var.
Saldırıda ölenlerin evinde büyük yas var.

Kulp ilçesinde dün odun toplamaya giden vatandaşlara teröristler tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu’nun eşi Fikriye Tanrıkulu, 5 çocuğunun yetim kaldığını belirterek, "Ben sabah gitme dedim, o da 'hiçbir şeyimiz yok’ deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. Çocukları için gidiyorum aç kaldılar diye gidiyorum dedi. Hiçbir şeyimiz yok 5 çocuğumuz var" dedi.

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"Eve ekmek parası getirmek için gitmişti"

Burhan Tanrıkulu’nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise gözyaşları içinde kuzeninin Ramazan ayına kadar çalışıp eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini söyledi.

PKK'dan hain saldırı: Kulp'ta odun toplamaya giden 5 köylü EYP'li tuzakta şehit oldu
OYNAT 00:42
PKK'dan hain saldırı: Kulp'ta odun toplamaya giden 5 köylü EYP'li tuzakta şehit oldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırıda şehit olan 5 kişiden geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve eşlerinin yanı sıra 21 çocuk kaldı.


5 çocuk babası şehit Burhan Tanrıkulu

"Ramazan ayına kadar çalışacaktı"

  • Tanrıkulu, "5 tane yetim bıraktı arkasında, Ramazan ayına kadar çalışıp evine bir ekmek alayım dedi. Adam kirada hiçbir geliri yok hiçbir şey yapamıyor, şimdi kim bakacak çocuklara. Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, biz devlet ve milletimizden razıyız ama bunlara bir şeylerin yapılması lazım" diye konuştu.
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