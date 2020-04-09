Diyarbakır'daki kalleş saldırının ardından geriye yetimler kaldı

Kulp ilçesinde dün odun toplamaya giden vatandaşlara teröristler tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu’nun eşi Fikriye Tanrıkulu, 5 çocuğunun yetim kaldığını belirterek, "Ben sabah gitme dedim, o da 'hiçbir şeyimiz yok’ deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. Çocukları için gidiyorum aç kaldılar diye gidiyorum dedi. Hiçbir şeyimiz yok 5 çocuğumuz var" dedi.

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"Eve ekmek parası getirmek için gitmişti"

Burhan Tanrıkulu’nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise gözyaşları içinde kuzeninin Ramazan ayına kadar çalışıp eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini söyledi.

OYNAT 00:42 PKK'dan hain saldırı: Kulp'ta odun toplamaya giden 5 köylü EYP'li tuzakta şehit oldu Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırıda şehit olan 5 kişiden geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve eşlerinin yanı sıra 21 çocuk kaldı. BiP'te paylaş

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5 çocuk babası şehit Burhan Tanrıkulu

"Ramazan ayına kadar çalışacaktı"