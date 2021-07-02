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DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki otobüs yangınında sürücünün dikkati faciayı önlemiş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakırdaki otobüs yangınında sürücünün dikkati faciayı önlemiş
Otobüsteki yolcuların araçtan tahliye edilmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs yanmaya başladı.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında CE2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden şoför Mahmut Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü Elazığ Caddesi Üçkuyu Araştırma kavşağında durdurdu.

Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.
İHA
Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Otobüsteki yolcuların araçtan tahliye edilmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs yanmaya başladı.

Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.
İHA
Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.
İHA
Yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yaşanan o anlar otobüs içerisindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, meydana gelen olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Yapılacak soruşturmanın ardından tespit davası açılacağı belirtildi.

İstediği yerde inmek isteyen yolcu otobüsün frenine bastı: Şoför faciayı önledi
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Olay, dün öğle saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde yaşandı. Gebze Arapçeşme ile Eskihisar Mahalleleri arasında sefer yapan Mustafa Pak idaresindeki 41 J 4257 plakalı özel halk otobüsü, Güzeller Mahallesi'ne geldiği sırada, bir yolcu inmek istediğini söyledi. Sürücü Pak da durak dışında otobüsü durdurmayacağını bildirdi. Ancak sinirlenen yolcu, koltuğundan kalkıp, sürücünün yanına geldi ve Aç kapıyı ineceğim diye bağırdı. Direksiyonu tutmaya çalışan yolcu, sürücünün ısrarla yasak olduğunu ifade etmesi üzerine Arabayı durdur. Bana ceza yazsınlar dedi. Bu sırada da ayağını uzatarak, hareket halindeki otobüsün fren pedalına bastı.
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Yolun ortasındaki otobüs aniden durdu. Sürücü Mustafa Pak'ın soğukkanlı oluşu olası kazayı önledi. Pak, aracın kapılarını kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, adı açıklanmayan yolcuyu otobüsten indirdi.
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Sürücü Mustafa Pak, Bir özel hastanenin önünde, güzergah haricinde, durağımız olmamasına rağmen yolcu inmek istedi. Ben de durak harici yolcu indiremeyeceğimizi izah ettim. Buna rağmen koltuğundan kalkıp, yanıma geldi. Trafikte yaklaşık 30-40 kilometre hızla giderken, ayağıma basarak frene basmamı sağladı. Kafasını vuran, düşen olabilirdi. Ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi. Uyarılarıma rağmen aracı durdurmak için benimle boğuştu. Kendimden uzaklaştırmaya çalıştıkça, 'Durduracaksın', 'İndireceksin' şeklinde baskı yapmaya başladı. Araçtaki ikaz girişinden gasp ihbarı yaparak, konum gönderdim. Yolcu ile yaklaşık 20 dakika karşı karşıya kaldık. dedi. Pak, yolcu hakkında işlem yapılmadığını ifade ederek, Resmen 10-15 yolcu ile bizi arabanın içerisinde rehin aldı. O anda şikayetçi olamadık. Onu gönderdiler. Biz de normal işimize devam ettik. Kesinlikle gerekli her yere başvuracağım. Bu işin takipçisi olacağım. Şoför olarak bu tip insanlardan çok mustaribiz. Başımız çok ağrıyor. Biz ekmeğini alın teri ile kazanmaya çalışan insanlarız. Topluma hizmet ediyoruz. Biz kimsenin stres topu, kimsenin oyuncağı değiliz diye konuştu.
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İstediği yerde inmek isteyen yolcu otobüsün frenine bastı: Şoför faciayı önledi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı. İçinde yaklaşık 15 yolcu bulunan otobüs trafikte aniden dururken, sürücünün soğukkanlı davranışı faciayı önledi.


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