Gündem Diyarbakırdaki polis aracına yönelik terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 17ye yükseldi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki polis aracına yönelik terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi

Diyarbakır'da Mardin kara yolunda polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, sekiz polis, birisi sivil toplam dokuz kişinin yaralandığı saldırıda, gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi.

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Haber Merkezi Diğer
Diyarbakırdaki polis aracına yönelik terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 17ye yükseldi
Saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık’ta sabah saatlerinde Canlı Hayvan Borsası’nda görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayın kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı
GÜNDEM
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı

Yapılan operasyonla kiralık aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Olay yerine gelerek incelemelere bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.’nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 şüpheli daha saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da polis aracının geçtiği sırada bombalı saldırı düzenlendi
OYNAT 01:12
Diyarbakır'da polis aracının geçtiği sırada bombalı saldırı düzenlendi
Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Saldırı sırasında devrilen midibüste polis memurlarının yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

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Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış
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