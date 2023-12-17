Diyarbakır’dan Albayrak’a ziyaret

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile bir araya gelen Çiftçi, medya grubunun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çiftçi, Albayrak’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Surları’nın restorasyonundan gençlere yönelik çalışmalara, yol yapımdan kırsal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden kadın ve aileye yönelik birçok alanda devam eden faaliyetlerin sunumunu yaptı.
Çiftçi, Albayrak’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Surları’nın restorasyonundan gençlere yönelik çalışmalara, yol yapımdan kırsal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden kadın ve aileye yönelik birçok alanda devam eden faaliyetlerin sunumunu yaptı.
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4 saat önce