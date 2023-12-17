Diyarbakır’dan Albayrak’a ziyaret

İslam sanatlarının zengin mirasını sanatseverlerle buluşturmak üzere dokuz yıl önce Türkiye'den yola çıkan Albayrak Grubu’na ait Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Tanzanya'ya konuk oldu. TİKA katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışı, Tanzanya Devlet otoriteleriyle birlikte çok sayıda ülkenin Tanzanya Büyükelçiliklerini de ağırladı. Serginin açılışında konuşanAlbayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Dar Es Salaam'dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çekti. Sergi, 26 Kasım tarihine kadar Dar Es Salaam'da bulunan Rangi Gallery'sinde meraklılarını bekliyor olacak.