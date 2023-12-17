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Diyarbakır’dan Albayrak’a ziyaret

İstanbul’da düzenlenen “Diyarbakır Tanıtım Günleri” için kentte bulunan Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Albayrak Medya Grubunu ziyaret etti.

04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:31 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çiftçi, Albayrak’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Surları’nın restorasyonundan gençlere yönelik çalışmalara, yol yapımdan kırsal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden kadın ve aileye yönelik birçok alanda devam eden faaliyetlerin sunumunu yaptı.
Çiftçi, Albayrak’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Surları’nın restorasyonundan gençlere yönelik çalışmalara, yol yapımdan kırsal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden kadın ve aileye yönelik birçok alanda devam eden faaliyetlerin sunumunu yaptı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile bir araya gelen Çiftçi, medya grubunun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çiftçi, Albayrak’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Surları’nın restorasyonundan gençlere yönelik çalışmalara, yol yapımdan kırsal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden kadın ve aileye yönelik birçok alanda devam eden faaliyetlerin sunumunu yaptı.


Albayrak Grubu'nun son durağı Afrika oldu: Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da sanatseverlerle buluştu
Albayrak Grubu'nun son durağı Afrika oldu: Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da sanatseverlerle buluştu

İslam sanatlarının zengin mirasını sanatseverlerle buluşturmak üzere dokuz yıl önce Türkiye'den yola çıkan Albayrak Grubu’na ait Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Tanzanya'ya konuk oldu. TİKA katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışı, Tanzanya Devlet otoriteleriyle birlikte çok sayıda ülkenin Tanzanya Büyükelçiliklerini de ağırladı. Serginin açılışında konuşanAlbayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Dar Es Salaam'dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çekti. Sergi, 26 Kasım tarihine kadar Dar Es Salaam'da bulunan Rangi Gallery'sinde meraklılarını bekliyor olacak.

#Diyarbakır
#İstanbul
#Albayrak Medya
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