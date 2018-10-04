Gündem Diyarbakırın 65 bölgesinde sokağa çıkma yasağı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın 65 bölgesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik sokağa çıkma yasağı bulunan yerleri tek tek açıklayarak vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da Hani ve Lice'ye bağlı 65 köy ve mezrada, terör örgütüne yönelik düzenlenecek olan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağıyla ilgili şöyle denildi:

İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

"Operasyon yapılacak noktalar"

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları), (Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem mezraları)] 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.

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Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.

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