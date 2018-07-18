​Diyarbakır’ın kalbi ortaya çıkarılıyor

İçkale'nin kuzeybatısında yer alan ve ‘Virantepe’ olarak da adlandırılan höyükte su deposu yapım çalışmalarında mozaik bulunması üzerine 1962'de gerçekleştirilen ilk kazıda etrafı surlarla çevrili, Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddin Mahmud (1200-1222) dönemine ait sarayın temelleri açığa çıkarıldı.

MEDENİYETİN İZLERİ ARANIYOR

Kazılarda ayrıca renkli taş ve cam küplerden oluşan mozaik süslemeleri bulundu. Ancak bölgenin askeri alanda yer alması dolayısıyla söz konusu höyükte o tarihten bu yana kazı yapılamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, höyükte onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için başlattığı çalışmalar kapsamında yeniden kazı yapılmasını kararlaştırdı. Höyükte bu ay başlanacak arkeolojik kazı ve araştırma sayesinde şehrin tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşılması bekleniyor.