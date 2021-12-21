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DİYARBAKIR

Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu

Diyarbakır’da Murat Şenyiğit isimli kuyumcu, sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek için altınları bıraktığı vitrine bir de ayçiçek yağı bıraktı. Vatandaşların altını rahat bir şekilde bulabildiğini belirten Şenyiğit, "Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Ben de böyle bir tepki gösterdim" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakırlı kuyumcu stokçulara tepki göstererek yağ ile altını aynı vitrine koydu
Kuyumcu Şenyiğit, devlete yardımcı olmak için stokçuların ihbar edilmesi gerektiğini, amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da bazı fırsatçılar yüzünden son zamanlarda gıda ürünleri arasında yağ fiyatlarında stokçular nedeniyle uygulanan orantısız zamma dikkat çekmek isteyen kuyumcu, altın vitrinine sıvı yağ bıraktı. Kuyumcu Murat Şenyiğit, altına 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geldiğini ve bu nedenden stokçulara tepki olarak yağı altın vitrinine bıraktığını belirtti. Şenyiğit, devlete yardımcı olmak için stokçuların ihbar edilmesi gerektiğini, amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydetti.


İlginç tepkisinin sebebini dile getiren Şenyiğit, 1989 yılından beri kuyumculuk sektöründe olduğunu ifade etti. Şenyiğit, "Altına her gün gelen zam yağa da geliyor. Altına 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geliyor. Bu stokçuların önüne geçmek için bende yağı altınların içine bıraktım. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Devletimize de yardımcı olalım ve stokçuları ihbar edelim. Amacım stokçuların önüne geçmek gerek" dedi.

"Altın bulunuyor ve istediğiniz kadar var ama yağ yok"

Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şenyiğit, birçok vatandaşın fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydeden Şenyiğit, "Yağ aramak için çıktım, bakkal ve toptancılarda yağ bulamadım. Buda stok yaptıklarından kaynaklıdır. Normalde her gün gittiğimiz yerlerde yağ vardı. Altın bulunuyor ve istediğiniz kadar var ama yağ yok. O yüzden bizde yağı olması gereken yere bıraktık. Altınla eş değerdir şu anda" diye konuştu.

Altında son zamanların en büyük düşüşü: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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ÇEYREK ALTIN FİYATI<br><br>Alış fiyatı: 1.030,00 satış fiyatı ise 1.170,00
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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>Alış fiyatı 2.064,00 - satış fiyatı ise 2.324,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYAT<br>Alış fiyatı 4.234 - satış fiyatı 4.757,00
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22 AYAR BİLEZİK<br><br>ALIŞ: 596,76 - SATIŞ: 677,14
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ATA ALTIN<br><br>ALIŞ: 4.448,00 - SATIŞ: 5.030,00
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TAM ALTIN<br><br>ALIŞ: 6.856,0000 - SATIŞ: 7.032,4600
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REŞAT ALTINI <br><br>4.306,47 - 4.945,95
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22 AYAR ALTIN - 603,42 - 634,76
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18 AYAR ALTIN - 488,39 - 488,49
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14 AYAR ALTIN 368,39 - 438,39
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KAPALI ÇARŞI ZİYNET 16.569,25 - 16.842,37
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KULPLU REŞAT ALTINI 4.308,69 - 4.948,20
Altında son zamanların en büyük düşüşü: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören dolar kuru, 12.27'ye kadar gerilerken uzun süredir yükselişte olan altın da son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Bin lira seviyesinin üzerine çıkan altının gram fiyatı 642 liraya kadar geriledi. Sert düşüş sonrası 21 Aralık altın fiyatları belli oldu. İşte yeni günde gram, çeyrek, tam altın fiyatları..


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