Gündem Diyarbakırlı vatandaş 6-8 Ekim olaylarında polisler için canını bu sözlerle feda etti Yarın naaşlarımızı buradan alın
DİYARBAKIR

Diyarbakırlı vatandaş 6-8 Ekim olaylarında polisler için canını bu sözlerle feda etti: Yarın naaşlarımızı buradan alın

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği saldırıların üzerinden tam 7 yıl geçti. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında o dönemde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polisler için kendisini feda eden vatandaşların yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakırlı vatandaş 6-8 Ekim olaylarında polisler için canını bu sözlerle feda etti: Yarın naaşlarımızı buradan alın
Mete Yarar

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede saldırılar düzenledi. Saldırılarda iki polis şehit olurken, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, kanlı saldırının yıl dönümünde CNN Türk ekranlarında o dönem yaşananları anlattı.

Başak Demirtaş tepkisi

Sözlerine Başak Demirtaş'ın bugün televizyona çıkarılarak mağdur edebiyatı yapmasına izin verilmesine tepki göstererek başlayan Yarar, "Keşke Yasin Börü'nün annesi çıkartılsaydı televizyona da oğlunun neden katledildiğini muhataplarına sorsaydı. Delikanlının tek suçu o gün muhafazakar bir Kürt olması." dedi.

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Olaylar sırasında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan ve hafızasına kazınan bir olayı aktaran Yarar, "Sur'da barikatların kurulduğu ilk gece daha önce tespit etmiş oldukları muhafazakar ailelerin -bunların tamamı da Kürtler- evlerine saldırıyorlar. Birisi 155 Polis İmdat'ı arıyor. Ve diyor ki 'Evime saldırıyorlar. Şu anda eşimi ve üç çocuğumu banyoya götürdüm' diyor. Yardıma gelinmesini söylüyor." ifadelerini kullandı.

'Yarın cenazemizi buradan alırsınız'

Aynı kişinin aradan üç dört dakika geçtikten sonra yeniden polisi aradığını söyleyen Yarar, vatandaşın şu sözlerle polis ekipleri için canını feda ettiğini aktardı:

  • "Ben sizden buraya bize yardıma gelmenizi istemiştim. Ama görüyorum ki bunu sizin için yapmışlar. Evimizin etrafı, bombalar, EYP, patlayıcı, keskin nişancılarla çevrilmiş. Roketli insanlar görüyorum. Sizler buraya gelirseniz sizden daha çok şehit verilecek. Ben size hakkımı helal ediyorum. Bize gelmenizi istemiyorum. Yalnızca sizden şunu rica ediyorum yarın gelin naaşlarımızı buradan alın, düzgün bir şekilde defnedin."

​Diyarbakırlı vatandaş 6-8 Ekim olaylarında polisler için canını bu sözlerle feda etti: Yarın cenazelerimizi buradan alırsınız
OYNAT 03:44
​Diyarbakırlı vatandaş 6-8 Ekim olaylarında polisler için canını bu sözlerle feda etti: Yarın cenazelerimizi buradan alırsınız
HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği saldırıların üzerinden tam 7 yıl geçti. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında o dönemde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polisler için kendisini feda eden vatandaşların yaşadıklarını anlattı.

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