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DMM'den 'Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek' iddialarına yalanlama: Yaş şartı yok

DMM'den 'Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek' iddialarına yalanlama: Yaş şartı yok

18:3814/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
AA
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DMM, "Ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiasını yalanladı.
DMM, "Ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiasını yalanladı.

Bazı medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulan "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. "Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır." denilen açıklamada, maaşın hangi şartlarda kesileceğine dair kanun maddesi de yer aldı.

Halk TV'de "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" başlıklı bir haber yer aldı. Bu habere ait videolar sosyal medyada dolaşıma sokuldu, kısa sürede yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "aylıklar kesilecek" iddialarını yalanladı.

"Yaş şartını doldurması kuralı yok"

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir."
denildi.
"Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır."
vurgusu yapılan açıklamada "
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
ifadeleri yer aldı.


#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#İletişim Başkanlığı
#Ölüm Aylığı

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