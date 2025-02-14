DMM'den 'Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı kesilecek' iddialarına yalanlama: Yaş şartı yok

"Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir."