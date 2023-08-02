|
Gündem

Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı: Bölgede büyük güvenlik önlemleri alındı

Muğla’nın Ula ilçesi Sakar Geçidi’nde 9 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü. Kazada gaz sızıntısının yaşanmaması için önlem alındı.

12:33 . 2/08/2023 Çarşamba
Diğer
Muğla/ Ula

Muğla/ Ula

Kaza, Ula'nın Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden Ö.Ö.'nün (30) kullandığı 06 DFM 203 plakalı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından gaz sızıntısı yaşanan bölgede ekipler tedbir alarak Akyaka girişini trafiğe kapattı. Akyaka- Fethiye yolunun tankerin kaldırılması sonrası açılcağı belirtildi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelince yapılan ölçümde tankerde patlama riskinin olmadığı belirlendi. Bölgede doğal gazın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı.


#Muğla
#doğalgaz
#kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?