Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı: Bölgede büyük güvenlik önlemleri alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayın programında gündemdeki konuları değerlendirdi. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm projesi belirlendiğini açıklayan Özhaseki "İstanbul için 5,8 milyon bağımsız birim var. Bunun 4'te 1'i riskli. Rezerv alanlar belirledik, 300-350 bin konut yapacağız" dedi.