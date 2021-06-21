Gündem Doğaz gazla çalışan fırın hafta içinde ikinci kez patladı
SAMSUN

Doğaz gazla çalışan fırın hafta içinde ikinci kez patladı

Samsun'da patlayan doğaz gazla çalışan fırınlar iş yeri sahibini ölümden döndürdü. İş yeri sahibi Halil Öztürk (41) pide ve kebap fırının gazını açıp çakmağı çakınca fırında biriken doğal gaz bomba gibi patladı. Hafta içinde ikinci kez patlayan fırın için Öztürk ''Tam iyileştim yine patlama oldu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Doğaz gazla çalışan fırın hafta içinde ikinci kez patladı
Foto:Arşiv

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak’ta bulunan bir pide ve kebap salonunda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Halil Öztürk (41) pide ve kebap yaptıkları doğal gazla çalışan fırının gazını açıp çakmağı çakınca fırında biriken doğal gaz bomba gibi patladı. Alevler içinde kalan 4 çocuk babası Halil Öztürk ölümden dönerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk tedavi altına alındı.

"Çakmağı çakınca bomba gibi patladı"

Çocukluğundan beri lokantalarda çalıştığını ve 2 ay önce kendisine iş yeri açtığını belirten Halil Öztürk, "Sabah geldim. Fırının gazını açtım. Çakmağı çakınca bomba gibi patladı. Bir hafta önce de yine patlama oldu. Fırını yapanlar, bakanlık izni ile yapıldı. İyi fırın hiç bir şey olmaz’ dediler. İki seferdir aynı şeyi yaşıyorum.Geçen haftaki patlamada da yaralandım. Tam iyileştim yine patlama oldu" dedi.


Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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