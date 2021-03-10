Gündem Doğu Anadoluda akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor 20-40 santimetreye ulaşabilir
ERZURUM

Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor: 20-40 santimetreye ulaşabilir

Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor: 20-40 santimetreye ulaşabilir

Doğu Anadolu'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar tahmin ediliyor. Karın Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Erzurum'da kar yağarken fotoğraf çeken bir vatandaş.
Erzurum'da kar yağarken fotoğraf çeken bir vatandaş.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi. Buna göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

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