Gündem Doğu Anadoluda havaya serpilen kaynar su dondu
ERZURUM

Doğu Anadolu'da havaya serpilen kaynar su dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus görülecek. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Haber Merkezi AA
Doğu Anadoluda havaya serpilen kaynar su dondu
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Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Ağrı'da 21, Kars'ta 18, Erzurum'da 17, Erzincan'da 9, Tunceli'de 7, Iğdır'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum ile Kars'ta 7, Erzincan'da 4, Ağrı'da 3 ve Tunceli'de 2 derece olması bekleniyor.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak, kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Etkisini artıran soğuk hava sebebiyle çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte, araçların camları buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Binaların ve araçların camlarının buz tutmasına neden olan soğuk hava sebebiyle ağaçlar kırağı tuttu.

Dereiçi mevkisinden geçen Kars Çayı kenarında beyaza bürünen ağaçlar güzel görseller oluşturdu.

Sarıkamış'ta soğuk havada ilçe sakinlerince havaya serpilen kaynar su dondu. Ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, Keklik Deresi'ndeki küçük şelaleler dondu.

Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örterken, birçok araç çalışmadı. Bazı araçların donan mazot depoları ısıtılarak açılmaya çalışıldı.

Araç sahiplerinden Muhammet Miroğlu, arabasının mazotunun donduğunu belirterek, "Sabah uyandık, yaklaşık eksi 20 derece soğukla karşılaştık. Şu anda aracımız çalışmıyor. Öğlen güneş gördüğünde çalıştıracağız." dedi.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iş yeri ve evlerin camları buz tuttu. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların saçlarında soğuk yüzünden kırağı oluştu.

Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece yağan kar, sabah yerini sise bıraktı.

Dondurucu soğuklar ve sisin etkili olduğu ilde, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını branda ve battaniyelerle kapladı, ağaçlar ise kırağı tuttu.

Yoğun sisin etkili olduğu kentte, Ağrı-Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler görüş mesafesinin düşmesi yüzünden ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, Erzurum ile Erzincan'da 28 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim yeri: Eksi 26'yı gördü
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Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim yeri: Eksi 26'yı gördü

Soğuk hava geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek
FOTOĞRAF 7
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:<br><br>\"Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. <br>
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Salı ve cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:<br>
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ANKARA -9-2<br>İSTANBUL 06<br>İZMİR 514<br>KONYA -120<br>SAMSUN 110<br>TRABZON -17<br>ERZURUM -19-6<br>DİYARBAKIR -56
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Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.<br>
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21 Aralık Salı hava durumu tahmin haritası.
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22 Aralık Çarşamba hava durumu tahmin haritası.
Soğuk hava geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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