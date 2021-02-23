Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti Ağrı: Sıcaklık eksi 23 dereceye indi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin de ise parçalı az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum'da 16, Kars'ta 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olacak.

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Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 86 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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FOTOĞRAF 5 Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığ, sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlar da soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı. Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Türkiye'nin en soğuk noktası: Havaya atılan su donuyor Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27,1 derece olarak Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. BiP'te paylaş

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