Gündem Doğu Anadoluda şaşırtan görüntü Kar ve tipiye yakalandılar
ERZİNCAN

Doğu Anadolu’da şaşırtan görüntü: Kar ve tipiye yakalandılar

Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı. Erzincan’dan Erzurum’a götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergâhta yağan kar ve tipiye yakalanırken çobanlar ise erkenden yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Doğu Anadolu’ya beklenen kış erken geldi: Kar ve tipiye yakalandılar
Budak ailesine ait sürü, İspir Moryayla’da kar altında kaldı.

Doğu Anadolu’ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’un İspir’in yaylasına çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı.

Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, İspir Moryayla’da kar altında kaldı.

Eylül’ün 23’ünde yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 23.09.2021 günü saat: 16.00’dan, 26.09.2021 günü saat: 09.00’a kadar Erzincan ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklenmekte olduğu bildirildi.

Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.

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Şimşekler geceyi gündüz etti: Görsel şölen anbean görüntülendi
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İskenderun’da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez’de adeta görsel şölen oluşturdu.
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Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi’nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
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Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.
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İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu
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İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu
Şimşekler geceyi gündüz etti: Görsel şölen anbean görüntülendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.


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