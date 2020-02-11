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Doğu buz kesti: Göle eksi 39’u gördü!

Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 39’u gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi.
Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 39 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Erzurum’un Aziziye ilçesi eksi 32 dereceyle Doğu’nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık zaman zaman çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

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Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da eksi 15, Ağrı’da eksi 27, Ardahan’da eksi 27, Kars’ta eksi 26, Erzurum’da eksi 24, Iğdır’da eksi 10 derece ölçüldü.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle’de sıfırın altında 39, Erzurum Aziziye’de 32, Ardahan yavuzlar Köyü’nde 31derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Karakoyunlu’da 1,4 derece oldu.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 84, Kars Sarıkamış’ta 78, Erzincan Ergan’da 66 santimetre ölçüldü.

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