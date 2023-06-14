"14 Haziran 2023 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli metrekareye 40-75 kilogram Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli metrekareye 51-100 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"