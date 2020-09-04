Doğu Karadeniz'de 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz'de 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava durumu uyarısı yapılan 4 il için meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu uyarısına göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.