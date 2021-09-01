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RİZE TRABZON

Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Doğu Karadenizde şiddetli ve aşırı yağış uyarısı! Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2-3 Eylül arasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış şeklinde beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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