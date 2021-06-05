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RİZE

Doğu Karadeniz'e raylı sistemi 25 yıl önce ilk onlar getirdi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin raylı sistem ve tren hayali yıllardır bir türlü gerçekleşemezken, Rize’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız ve eşi Harbiye Yıldız çifti, 25 yıl önce inşaat halindeki evin malzemesini taşımak için yaptıkları raylı sistemi şimdi ulaşım aracı olarak kullanıyor.

Haber Merkezi İHA
Doğu Karadenize raylı sistemi 25 yıl önce ilk onlar getirdi
Kendilerine ait çay bahçesinin ortasına profil demirler ile ray döşeyen Ali Rıza Yıldız, üzerine de el yapımı vagonunu koydu.

Kalkandere ilçesine bağlı Hüseyin Hoca köyünde yaşayan 88 yaşındaki Ali Rıza Yıldız ve 68 yaşındaki eşi Harbiye Yıldız çifti 25 yıl önce köylerinde bir ev yapmak istedi. Yaptıkları evin malzemesini taşımaya başlayan çift zorlanınca önce ev yapacakları yere yol yapılması gerektiğini anladı.

İHA

Yol yapmaya kimse yanaşmayınca bir raylı sistem akıllarına geldi. Kendilerine ait çay bahçesinin ortasına profil demirler ile ray döşeyen Ali Rıza Yıldız, üzerine de el yapımı vagonunu koydu. Daha sonra teleferik motoru ile sistemi tamamlayan Yıldız, evinin inşaatına bu şekilde malzemeyi rahatlıkla taşıma imkanına kavuştu.

İHA

Rizeli çift, 25 yol önce yaptıkları raylı sistemi o günden bugüne kullanmayı sürdürürken, sistemi de daha kullanışlı hale getirerek geliştirdiler. Durma noktalarındaki sensor sayesinde kendilerini güvende hisseden çift aynı zamanda kabini çeken sırma telin kalınlığına da güveniyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen sistem sayesinde karı koca evlerine ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabiliyor.

İHA

"Komşular 'bu olmaz, bu çalışmaz' dediler"

Yapmaya başladıkları zaman komşularının olumsuz düşünceleri nedeniyle moralleri bozulsa da yılmadan proje üzerinde çalıştıklarını ve 45 günde tamamladıklarını dile getiren Ali Rıza Yıldız, şunları söyledi:
  • "Burada bir ev yapmak istiyordum ama evi yapmak için yol yoktu. Malzemeyi taşımak için de bir imkan yoktu. Ankara’da inşaatta çalışırken yanımda çalışan dayımın oğluna ‘Böyle bir şey yapabilir miyiz?’ diye sordum. 'Olur' dedik ve karar verdik. Orada işimiz bitince buraya geldik ve Rize merkezden gittik malzemelerini aldık. Atölyeye gittik ve ölçülere göre kestik hazırladık. Burada da ben yerlerini hazırladım ve başladık çalışmaya. Bizde tereddüt ettik ‘Acaba olur mu, olmaz mı?’ diye. Gelen giden komşular da ‘Bu olmaz, bu çalışmaz’ dediler. Moralim bozuldu ama başka çare, dönüş de yok. Şükür Allah’a yaptık ve bu hale getirdik. Şu ana kadar en ufak bir arızası olmadı."

İHA

Eşinin 25 yıl önce kurduğu raylı sistemin hayatlarını çok kolaylaştırdığını dile getiren Harbiye Yıldız ise, "Vallahi çok güzel bir şey. Bununla çok rahat ediyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman aşağıya kadar iniyoruz. Eşyamız, yükümüz olduğu zaman bununla çekiyoruz. Yol yokken bununla taşıyorduk. Bu olduğu için çok rahat ettik. Yol var ama araba kullanamadığımız için yine bunu kullanıyoruz” dedi.

İHA
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