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POLİTİKA

Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, "Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor
Doğu Perinçek

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda HDP'li Osman Baydemir'in, Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar." şeklindeki skandal sözleri değerlendirildi.

"BAYDEMİRDEN TEHLİKELİ OLAN CHP VE AKŞENER'İN DURUŞU"

Baydemir'in ABD'nin kullandığı bir piyon olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Ama bence Baydemir'den daha tehlikeli olan CHP yönetiminin duruşu, Meral Akşener'in duruşudur. Bunlar Biden planında isimleri yer alan unsurlar. RAND Corporation raporunda 'Biz bunlarla birlikte Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' deniyor. HDP'den vazgeçmeleri mümkün değil. ABD planlarında vazgeçilmez olan HDP. İkinci İsrail devleti kurmak olduğuna göre hedefleri vazgeçilmez unsur HDP'dir." dedi.

Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor
OYNAT 01:59
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, 'Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda' ifadelerini kullandı.

"AKŞENER PKK'NIN YANINDA HESAPLARINI YAPIYOR"

Bütün siyasi istikballerini de ABD desteği üzerine kuranların da HDP ile beraber olduğunu söyleyen Perinçek, "Siirt'te 'Kürdistan' dendiğinde karşısında dilini tutmak zorunda kalıyor Meral Akşener. Çünkü onlarla beraber. MHP niçin bölündü? MHP bir planla bölündü. MHP'den bir kuvveti alıp PKK'nın yanına koyabilir miydiniz? Fakat MHP'yi böldüler, içinden bir kuvveti aldılar, CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturttular. PKK'nın yanına oturttular Meral Akşener'i. Ve Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

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