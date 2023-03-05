|
Reklam
Reklam
Gündem

Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

07:23 . 5/03/2023 Pazar
Diğer
Arşiv

Arşiv

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.




#AFAD
#Doğu
#Güneydoğu Anadolu
2 saat önce
default-profile-img
Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ağaoğlu bıraktı taraftar gelmedi
Katar'dan depremzedelere dev yardım: Konteyner yüklü gemi İskenderun'da
İstanbul'da hareketli gece: Hurdaya dönen araçtan cephanelik çıktı
Akşener'in masadan kalkması sonrası Demirtaş'tan ilk sözler
Bakan Koca depremzedelerin sağlık durumunu paylaştı: 15 bin 119 kişi taburcu oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.