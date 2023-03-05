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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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2 saat önce
Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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