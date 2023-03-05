Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı Ege'de ise yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Kıyı Ege'de yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkisinde kalacak. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası görülecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve tüm iller için hava durumu son bilgileri.