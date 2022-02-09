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ERZURUM

Doğu'da fırtına ve çığ uyarısı

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Doğuda fırtına ve çığ uyarısı
Doğu'da fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının bölge genelinde etkili olması bekleniyor.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

‘Çığ uyarısı’

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Fırtına uyarısı’

Bölgede rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı’

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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