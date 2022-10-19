Doğum günü kutlaması kana bulandı: Beş yaralı

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş doğum günü kutlamak için düğün salonunda toplandı.

Bir süre eğlendikten sonra gruptan biri yanındaki kıza baktığını söylediği kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Düğün salonunda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran kişilerden biri silahını çıkardı. Daha sonra silahını ateşleyen kişi salon içinde 2 kişiyi vurdu. Gittikçe şiddetlenen kavga kısa sürede salon içinden sokağa taştı. Sokakta da 3 kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

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FOTOĞRAF 11 Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu. Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekpleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Doğum günü kutlamasında silah ve bıçaklar çekildi: Beş yaralı İstanbul Fatih'te iki yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



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5 kişi silahla vurularak yaralandı

Doğum günü kutlamasında "kıza baktın" meselesiyle başlayan kavgada 2 kişi düğün salonu içerisinde, 3 kişi de sokak ortasında olmak üzere toplam 5 kişi silahla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları ayırmaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı

Düğün salonu içerisinde başlayan ve kısa sürede sokağa taşan kavgada 5 kişi silahla vuruldu. Sokak ortasında da birbirlerine cam şişelerle ve kaldırım taşlarıyla saldıran kişileri polis ekipleri güçlükle ayırdı. Bir süre direnen ve kavga etmeye çalışan kişiler güçlükle sakinleştirildi.

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“Kıza bakma mevzusundan çıkmış”

Olayı anlatan Muhammed Akyüz, “İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. İçeride kavga ediyorlar, kavga dışarı çıkmış. İçeride 2 kişi vuruluyor silahla. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda 3 kişi vuruluyor. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı. Sonra polis memurları geldi. Olayı hallettiler. Ama 6-7 el ateş edildi. Cam şişe falan fırlattılar birbirilerine” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma da başlattı.

FOTOĞRAF 18 Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı. Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: İki ölü çok sayıda yaralı var Arnavutköy'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

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FOTOĞRAF 8 Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uçurumun kenarındaki elektrik direğine bağlanılan halat yardımıyla yaklaşık 15 metre aşağıya inen itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan M.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralı Kocaeli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Kocaeli’de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inerek kurtarıldıktan sonra beraber sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uçurumun kenarındaki elektrik direğine bağlanılan halat yardımıyla yaklaşık 15 metre aşağıya inen itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan M.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralı Kocaeli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Dengesini kaybedip 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı Kocaeli'de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inmesiyle beraber kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

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