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İSTANBUL

Doğum günü partisine şok baskın: İş yeri sahibi ''bunlar paket servis'' dedi

Esenyurt’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ve içerisinde doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi. Baskında kafede bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yabancı uyruklu 54 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası uygulanırken, polisi karşısında gören iş yeri sahibi, “Bunlar paket servis” diyerek kendini savunması pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın.
Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın.

“Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun “kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alarak mekana baskın düzenledi.

  • Baskında çoğunun İran uyruklu kişilerin oluşturduğu 54 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi içeridekilerin “paket servis” beklediğini savunurken, partinin en dikkat çeken tarafı ise bir kişinin “Miya” isimli köpeğiyle partiye katılması oldu.

İHA
Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın.

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Yüzlerini kapatmaya çalıştılar

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslarda yüzlerini gizlemeye çalıştı. 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda ise bazı masalardaki oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İHA
Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın.

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Doğum günü partisine köpek getirdiler

Yapılan baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntüde takıldı. İran asıllı bir kişinin doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada “Miya” mekanda tur attığı görüldü.

İHA
Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın.

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“Bunlar paket servis”

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin yasak olmasına rağmen neden açıksınız? sorusuna ise iş yeri sahibi, “paket servis” diyerek cevap vermesi adeta pes dedirtti.

  • Yapılan incelemelerin ardından kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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