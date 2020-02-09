Doğum günü pastası yerken ölüyordu: Boğazına toplu iğne saplandı Kahramanmaraş’ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Boğazındaki iğne çıkartılan ve tedavisi devam eden Orçan, pastane yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2020, 14:48 Son Güncelleme: 09 Şubat 2020, 22:54 İHA