Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar Yıldızeli'nde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki biri bebek üç hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastanelere ulaştırıldı. Çubuk köyünde yaşayan sekiz aylık Recep Açık, nefes darlığı problemi yaşayınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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