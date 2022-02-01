Gündem Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar
SİVAS

Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar

Yıldızeli'nde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki biri bebek üç hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastanelere ulaştırıldı. Çubuk köyünde yaşayan sekiz aylık Recep Açık, nefes darlığı problemi yaşayınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar
Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar.

Ambulansın karla kaplı köy yolunda ilerleyememesi üzerine durum İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Yolun açılması üzerine bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İğnebey köyünde yaşayan 23 yaşındaki Gülcan Koç ise acil doğum nedeniyle yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekipleri, karla kaplı köy yolunun açılması sonucu Koç'u hastaneye kaldırdı.

Doğum için gelen ekip yaralıya müdahale etti

Aynı köyde yaşayan 19 yaşındaki Yasin Vural da ağıl çatısının çökmesi sonucu yaralandı.

Doğum için köyde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Vural'ı hastaneye kaldırdı.

Bu arada Kangal ilçesi Kürkçü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanarak mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki araçta bulunan dört kişi, yol açma çalışmalarının ardından Kangal ilçe merkezine ulaştırıldı.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
GÜNDEM
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

Ağrı'da sağlık ekipleri hastalanan bebek için seferber oldu
GÜNDEM
Ağrı'da sağlık ekipleri hastalanan bebek için seferber oldu
Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Askeri üs yolları 4 günlük çalışmayla açıldı.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Tamamen yerli kaynaklarla inşa edildi: Türkiye'de ilk olacak.
HDPli Sancardan ittifak ortaklarına dokunulmazlık uyarısı: Umarım gerekli dersleri çıkarmışlardır

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."

Görenler '40-50 sene geriye gittik' diyor.

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.