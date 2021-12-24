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Doğuş Bayramı Öncesi Kiliselerde Temizlik Çalışması Yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, dinlerin ve dillerin şehri kette Doğuş Bayramı öncesi kiliselerde bayram temizliği yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğuş Bayramı Öncesi Kiliselerde Temizlik Çalışması Yapıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran ilde Süryani vatandaşların kutladığı 25-27 Aralık Doğuş (Yaldo) Bayramı dolayısıyla kiliselerde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Süryani vatandaşların Doğuş (Yaldo) Bayramını kutlayacağı kiliselerin içerisinde süpürme ve toz aldı. Kiliselerin avlusunu yıkayan ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için dezenfekte çalışması yaptı.

Süryani vatandaşlar, bayram öncesi yapılan temizlik için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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