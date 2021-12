Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede altın madalyaları topladı

Ertuğrul Özkök'ün espresso isyanı: Eskiden yurt dışında 500 metrede bir espresso içiyordum şimdi içsen hayatın gitti

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 20 yıl önce yurt dışına çıktığında her 500 metrede bir espresso içtiğini ancak şimdi içemediğini söyledi.



Özkök, 'Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro, çarp 15'le, he? Şimdi bir espresso içmeye kalksan, 4 espresso içsen hayatın gitti.' diye konuştu.